Corona-Zahlen im Überblick - Das neue Jahr beginnt mit einem Zahlensalat

Corona-Pandemie im Überblick – Das neue Jahr beginnt mit einem Zahlensalat Für das Silvesterwochenende meldet das BAG 38’437 positive Corona-Tests und 150 Hospitalisierungen – weniger als befürchtet. Oder doch nicht? Was dahintersteckt. Andreas Frei

Silvesterparty im Nachtclub D! in Lausanne. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Omikron begrüsst die Schweiz ausgesprochen freundlich im neuen Jahr: 38’437 neue Fälle am Silvesterwochenende tönt zwar zuerst einmal nach viel, ist es beim genauen Hinschauen aber doch nicht. Erwartet wurde eine neue Dimension in der Corona-Pandemie mit 50’000 oder mehr Infektionen. Doch was bedeuten die Zahlen genau, wie sieht es in den Spitälern aus und was kommt gemäss der Lage in anderen Ländern noch auf uns zu? Ein Überblick.

Fallzahlen

Silvesterparty im Nachtclub Sektor11 in Zürich. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Omikron-Welle baut sich in der Schweiz auf, so viel ist sicher. 65 Prozent aller positiven Tests sind der neuen Variante geschuldet, noch 35 Prozent sind Delta-Ansteckungen. Für das Silvester-Wochenende meldet das BAG insgesamt 38’437 neue bestätigte Corona-Infektionen. Das sind aber nur marginal mehr als nach dem Weihnachtswochenende (36’261 Fälle) und entspricht damit nicht dem Trend, der sich in der Altjahreswoche abgezeichnet hatte. Im Vergleich zur Vorwoche nahmen die Fallzahlen damals um 50 bis 66 Prozent zu. Nun sind es gemäss der BAG-Meldung nur noch sechs Prozent.