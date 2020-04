Alltag im Ausnahmezustand – Das neapolitanische Meer rückt näher Die in Napoli gestrandeten Studenten Samuel Marti und Weronika Grzes gehen auf verbotene Erkundungsreise. Fabian Christl (aufgezeichnet)

Samuel Marti geniesst die frische wie auch die angereicherte Luft in Napoli. Foto: zvg

«Nun müssen wir ein kleines Geständnis ablegen: Diese Woche wollten wir trotz Ausgangssperre das Meer besuchen. Die Schwierigkeit am Vorhaben war, dass es in Meeresnähe kaum Lebensmittelgeschäfte hat, sondern nur touristische Geschäfte, die allesamt geschlossen sind. Es gab also keinen Vorwand, um uns in diesem Gebiet aufzuhalten.