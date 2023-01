Beratungshotline zum Mietrecht – Das müssen Sie zu den Nebenkosten wissen Die Preise für Öl, Gas und Strom sind gestiegen: Mieterinnen und Mieter müssen höhere Nebenkosten bezahlen. Auf das müssen Sie achten. Rahel Guggisberg

Mieterinnen und Mieter müssen in diesem Jahr bei der Nebenkosten­abrechnung mit grossen Aufschlägen rechnen. Foto: Keystone

Die Energiepreise haben sich in den letzten Monaten aufgrund des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine erhöht. Das bekommen Mieter und Mieterinnen mit den Nebenkosten­abrechnungen zu spüren. Viele Vermietende haben in den letzten Wochen Energiespartipps an Mietende verschickt und ihnen geraten, ihre Akontozahlungen für Heiz- und Warmwasserkosten freiwillig zu erhöhen, damit sie am Ende der Abrechnungsperiode nicht durch erhebliche Nachforderungen überrascht werden.