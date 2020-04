Zurück in die Schule – Das müssen Schüler und Eltern nun wissen Keine Maskenpflicht, Abstand zur Lehrerin und ein Corona-Zeugnis: So soll der Wiedereinstieg in den Schulalltag gelingen. Sophie Reinhardt

Sechs Wochen lang mussten die Schülerinnen und Schüler zuhause lernen, nun sagt der Kanton Bern, wann und wie es wieder losgeht an den Schulen. Foto: Keystone

Der Kanton Bern informierte am Donnerstag darüber, wie der Präsenzunterricht an den Schulen wieder anlaufen soll. Was für den Weg zurück ins Schulhaus wichtig zu wissen ist.