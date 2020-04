Aufgetischt – Das Mühlirad lässt sich nicht stoppen Fischfilet vom Nachbarn – oder wie ein Restaurant sein Geschäftsmodell in Nullkommanichts anpasst. Philipp Schori

Wegen Corona geschlossen, aber dennoch aktiv: Das Mühlirad in der Berner Matte. Foto: Beat Mathys

In unserem Briefkasten liegt eine handgeschriebene Postkarte: «Wir haben am 4. Februar 2020 das Mühlirad eröffnet. Und nun gemäss BAG-Vorschrift wieder geschlossen. (…) Da ihr in der gleichen Strasse wohnt, könnten wir euch um circa 20 Uhr jeweils euer Abendessen bringen. Eventuell mit etwas Erwärmen.» Absender ist Christoph Eggimann, der offensichtlich einige Häuser neben uns wohnt und seit ein paar Wochen das Restaurant Mühlirad im Berner Mattequartier pachtet.