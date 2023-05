Nach fast 100 Jahren – Das Mubeeri geht unter Die einen werden tief nostalgisch, die anderen sind heilfroh: Berns ältestes Hallenbad schliesst für immer. Ein Abgesang. Simone Klemenz Andres Marti

Es hat sich ausgetaucht: Bald wird das Wasser im Hallenbad Hirschengraben abgelassen. Foto: Raphael Moser

Aquafit-Instruktor Arun Rasaiah boxt in die Luft. Dazu trippelt er auf dem nassen Hallenbad Boden hin und her. Er wirft einen Blick auf die alte Uhr, die an der Wand des Hallenbads Hirschengraben hängt. Es ist kurz nach 9 Uhr, ein Mittwoch. Er schreit: «Wir wechseln in den Robot-Schritt.» Die Frauen im Wasser beginnen mit möglichst gestreckten Beinen steif durchs Becken zu laufen. Wie Roboter eben.