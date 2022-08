Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Das «Meitschi vom Breitsch» und der Teufel höchstpersönlich Steff La Cheffe ist im Haus, LGoony ist im Haus, der Vogelfänger ist im Haus, und die KI Jessica ist im Haus: Das sind unsere Kulturtipps der Woche. Kulturredaktion

Hip-Hop-Homie und Harfenheld

Nimmt Steff la Cheffe diese Trommel mit zum Rendez-vous mit Andreas Vollenweider? Hier trommelt die Breitenrainerin auf der Bühne des Seaside Festival in Spiez. Foto: Jürg Spielmann

Steff la Cheffe ist quasi auf Lebzeiten das «Meitschi vom Breitsch» – und in der Cappella ist sie mittlerweile zu Hause wie auf den Hauptbühnen der landesüblichen Open Airs. Im Kleintheater im Berner Nordquartier empfängt sie in ihrer Gesprächs- und Konzertreihe Gäste, nun startet sie bereits in die zweite Staffel. Sie empfängt Andreas Vollenweider. Da der Weltverschönerer und Seelenwärmer, dort die bisweilen – in ihren Texten – Chaos stiftende Rapperin: Wer nun meint, da würden zwei Welten aufeinandertreffen, die sich gar nichts zu sagen haben, dürfte sich irren. Die beiden kennen sich schon lange. La Cheffe ist mit Vollenweider und seiner Band etwa 2010 in Shanghai aufgetreten – als Beatboxerin. (mfe)

Grosse Töne: Der Cloud-Rapper LGoony

Abgrenzung ist alles im Zweige der Sprechgesangsmusik. Beim deutschen Rapper LGoony klingt das dann so: «Deutscher Rap, ich bin empört / Alles hab ich schon vierzigmal gehört / Bevor ich mir eure Tracks auch nur zieh / höre ich lieber nie wieder Musik.» Wer so um sich schlägt, ist gut beraten, mit etwas ganz und gar Originärem um die Ecke zu kommen. LGoony löst dieses Versprechen nur so halb ein: Letztlich bewegt sich die Musik des jungen Mannes, der auch schon mal Casper aus dem Featuring-Hut zaubert oder beim Kraftklub-Nebenprojekt Kummer mittut, in einer relativ eng gesteckten Cloud-Rap-Umgebung. Der Autotune-Effekt ist stets bis zum Anschlag aufgedreht. Und würde sich da in diesen lyrischen Selbstbeweihräucherungen nicht stets ein Fünkchen schlauer Ironie finden, käme man auch hier zur niederschmetternden Einschätzung: schon vierzigmal gehört. (ane)

Träume und Liebesbriefe: Doppelausstellung im Kornhausforum

Marianne Engel widmet sich dem Werden und Vergehen in Mikroperspektive. Foto: Marianne Engel

Das Kornhausforum richtet mit grosser Kelle an und startet mit gleich zwei Ausstellungen in den Herbst. Im Stadtsaal zeigt die Ausstellung «Alpen Traum & Wandlung», wie der Mensch durch Träumen, Imaginieren und Spekulieren mit gesellschaftlichen und ökologischen Veränderungen umgeht. Dabei sind unter anderem Fotografien der Künstlerin Marianne Engel zu sehen, die das Werden und Vergehen von Lebewesen wie beispielsweise Pflanzen oder Pilze aufzeigen. Gleichzeitig wird auf der Galerie im zweiten Stock die Ausstellung «Bern. Geordnete Verwunderung» eingerichtet: Ein Liebesbrief an die Stadt, in der Positionen versammelt sind, die sich auf eigene Art und Weise mit Bern beschäftigen. (xen)

Ein Platz im Scheinwerferlicht um jeden Preis



In «Bellissima» wird gecastet: Talentierte Tochter (Emma Lorenzetti), begleitet von ehrgeiziger Mutter (Atina Tabé). Foto: pd/Joel Schweizer

Castingshows haftet immer ein unguter Beigeschmack an, umso mehr, wenn Kinder involviert sind. Von einer Mutter, die für den grossen Moment ihrer Tochter alle Hebel in Bewegung setzt, handelt auch der Film «Bellissima» (1951) von Luchino Visconti. Der italienische Regisseur von «Tod in Venedig» rechnete darin mit dem Hollywood Italiens, der Cineccità, ab. Für den damals prägenden Stil des Neorealismus wurden Laiendarstellerinnen und -darsteller vermehrt instrumentalisiert. Am Theater Orchester Biel Solothurn bringt Schauspieldirektorin Katharina Rupp den satirischen Stoff erstmals auf eine Theaterbühne. Atina Tabé spielt die Rolle der ehrgeizigen Mutter, die im Original von Anna Magnani verkörpert wird. (sas)

Der Vogelfänger ist zurück: «Die Zauberflöte» bei Bühnen Bern

Der runde Mond sei ihr zu Diensten, wenn sich die Königin der Nacht bis ins hohe f hinaufsingt. Foto: Caspar Martig/PD

Immerhin acht Jahre ist es her, seit in Bern die letzte «Zauberflöte» zu erleben war. Nun ist es wieder so weit: Bühnen Bern eröffnet seine Opernsaison mit Mozarts Evergreen. Die Inszenierung von Patrick Schlösser ist eine Übernahme des Stadttheaters Klagenfurt. Schlössers Regie zeigt die «Zauberflöte» als ein Fest der Fantasie, einen Reigen von farbvollen Bildern und Kostümen, sie zeigt Papageno als rotgefiederten Vogelfänger und die Königin der Nacht als mondgesichtige Erscheinung in schwarzem Samt. Auf der Berner Bühne vereint das Ensemble neben Gästen auch viele bereits bekannte Stimmen, so Giada Borelli als Pamina und Mateus França als Sarastro. Der Sommerschlaf der Oper ist endlich vorbei, Schlössers «Zauberflöte» aber lädt unbedingt dazu ein, weiterzuträumen. (mar)

Johannes Dullin spielt den Teufel

Der König des Albernen: Johannes Dullin. Foto: zvg

Der Humor von Johannes Dullin springt einem oft nicht direkt ins Gesicht; er schleicht sich vielmehr von irgendwoher an, und auch die Pointe ist häufig nicht da, wo man sie erwartet. Umso hellhöriger wird man auf die Nuancen, die in Dullins Schabernack stecken. Der Deutsche, der seit Jahren in der Nähe von Bern wohnt, schlüpft in seinem aktuellen Programm «Johannes Dullin spielt den Teufel» in die Rolle des Narren, der mit Verwunderung auf die Gegenwart blickt. Dabei ergründet er nicht nur die Welt, sondern auch das Wesen des Komischen. Albernheit, so Dullin, sei für ihn nämlich die befreiteste Art des Humors und der «anarchistische Gegenspieler der Vernunft». (reg)

«Jessica, bist du es wirklich?»

Ist künstliche Intelligenz ein leeres Versprechen? Dorothea Baur ist Expertin auf diesem Themengebiet. Foto: zvg

Es ist acht Jahre her, seit Jessica gestorben ist. Ihr ehemaliger Verlobter trauert der jungen Frau immer noch nach. Als er sich in eine mysteriöse Website einloggt, ändert sich dies schlagartig. Mithilfe von künstlicher Intelligenz soll die Verstorbene wieder zum Leben erweckt werden – zumindest als Chatpartnerin: «Jessica, bist du es wirklich?» – «Klar bin ich es! Ich bin das Mädchen, das du über alles liebst», lautet der erste Austausch mit dem Chatbot, durch den vermeintlich die Liebe seines Lebens spricht. Der amerikanische Journalist Jason Fagone hat die Geschichte «Die Jessica-Simulation» für das Magazin «Reportagen» recherchiert. Nach einer szenischen Lesung diskutiert Chefredaktor Daniel Puntas Bernet mit Dorothea Baur, Expertin für künstliche Intelligenz und Ethik. (sas)

