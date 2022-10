Später YB-Sieg – Das meisterliche Selbstverständnis ist zurück Dank einem Eigentor in der 87. Minute kommen die Young Boys gegen St. Gallen zu einem 2:1-Heimsieg. Fabian Sangines

Grosser Jubel: Die Young Boys kommen kurz vor Schluss gegen St. Gallen zum 2:1-Siegtreffer. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Vielleicht brauchte es noch diesen finalen Beweis, dass in dieser Saison bei den Young Boys so vieles anders ist als in der misslungenen abgelaufenen Spielzeit. Falls ja, kommt er in der 87. Minute. 1:1 steht es, YB rennt an, vier Minuten zuvor hatte es mit einem Lattentreffer des eingewechselten Meschack Elia die Schlussoffensive eingeläutet. Dann der Pass von Filip Ugrinic auf Cedric Itten, dieser mit der Hereingabe, die St. Gallens Leonidas Stergiou ins eigene Tor lenkt. Es sind diese Treffer, bei diesen Spielverläufen, zu diesen Zeitpunkten, die von meisterlichem Selbstverständnis zeugen. Offenbar ist es bei YB endgültig zurück.

Denn zwingend ist dieser 2:1-Heimsieg nicht, zu lange ist das Spiel dafür zu ausgeglichen und vor allem in der zweiten Halbzeit zu ereignislos. Unterhaltsamer ist die erste Hälfte, kurioserweise fallen da die beiden ersten Tore der Partie in ihrer Entstehung fast identisch. Zuerst ist da dieses 1:0 für YB, es ist einer der schöneren Treffer in dieser Saison, weil er wunderbar herausgespielt ist. Fabian Rieder lässt sich fallen, erhält den Ball von Goalie David von Ballmoos, was selten genug vorkommt, weil dieser oftmals die weite Variante in Richtung Jean-Pierre Nsame wählt.

Wie sich später herausstellen sollte, gar nicht immer zu Unrecht. In diesem Fall ist es aber die richtige Wahl, Rieder hat Platz, kann sich drehen, es folgt eine Passstafette über Christian Fassnacht, Lewin Blum, Ugrinic, Itten, wieder Fassnacht – am Schluss drückt Nsame einen Ball über die Linie, der wohl auch ohne diesen Schubser ins Tor gegangen wäre.

Rieders Ballverlust ändert die Partie

Wieso nicht immer so, YB? Nun, die Antwort folgt in der 38. Minute. Wieder erhält Rieder den Ball von seinem Torhüter, nur hat er dieses Mal keinen Platz, sondern Chadrac Akolo im Nacken. Das reicht, um den jungen YB-Spielmacher aus der Ruhe zu bringen und ihm den Ball abzunehmen. Mit seinem Lupfer aus rund 25 Metern über von Ballmoos beweist Akolo dann noch, dass in seinem rechten Fuss ziemlich viel Gefühl steckt.

Aus Berner Sicht ist dieses 1:1 also eher unnötig, zumal Nsame zuvor nach feinem Aussenristpass von Sturmpartner Itten die grosse Chance zum 2:0 liegen lässt. Dennoch: Daumen hoch von Itten, Daumen hoch zurück von Nsame. Da ist für YB ja noch alles gut.

Weniger gut ist es für YB, was der Leader nach der Pause anbietet. Immer wieder läuft er in giftige Konter. Mal muss Mohamed Camara retten, ein paar Mal von Ballmoos. Es wird immer klarer: Rieders Ballverlust änderte nicht nur den Spielstand, sondern auch gleich noch den ganzen Verlauf. Die Verunsicherung ist den Bernern deutlich anzumerken.

Deshalb ist es eine Partie nach St. Galler Gusto. Angetrieben vom wie immer hyperaktiven Trainer Peter Zeidler können die Ostschweizer so ihre Stärken, die sich in der Liga mittlerweile herumgesprochen haben könnten, ausspielen. Bis die Kräfte nachlassen, YB zum Schlussfurioso ansetzt – und sich mit dem Lucky Punch belohnt.

