Max Küng vergewissert sich – Das Meer, es ist noch da Gut zwei Jahre nach der Corona-Weltpremiere fahre ich wieder nach Ligurien. Am Strand lausche ich den beiden dominanten Geräuschen: den Wellen und dem Zürideutsch. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Als ich beschloss, in den Süden zu fahren, um nachzusehen, ob das Meer noch da war, hatte ich es seit zwei Jahren, zwei Monaten und ein paar zerkrümelten Tagen nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war im Februar 2020 gewesen, also kurz bevor die Schlagzeilen in den Zeitungen von der einen Sache dominiert werden sollten.