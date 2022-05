Analyse zum Frontex-Referendum – Die Linke sagte Nein und meinte Ja – das war unehrlich SP und Grüne wollten bei Frontex niemanden in der Basis verärgern. Und haben damit das Gegenteil bewirkt. Meinung Charlotte Walser

Die Schweiz trägt den Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex mit. Laut Hochrechnung sprachen sich 72 Prozent der Stimmenden dafür aus. Damit steigt der Beitrag der Schweiz an Frontex in den kommenden Jahren schrittweise von heute 24 auf 61 Millionen Franken im Jahr 2027. Die Schweiz wird zudem bis zu 40 Grenzschützer an die EU-Aussengrenzen entsenden.