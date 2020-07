Forschungsplatz Bern – Das leistet die Universität Bern in der Corona-Krise Es dreht sich nicht alles um die Impfstoffsuche. Berns Forscherinnen und Forscher geben Einsicht in ihre Corona-Projekte. Sophie Reinhardt , Dölf Barben

Die Arbeit der Berner Forscherin Nicola Low erhält in der Corona-Krise viel Aufmerksamkeit, Foto: Franziska Rothenbühler

Es klingt wie ein Widerspruch. Die Universität Bern war in den letzten Monaten geschlossen. Aber Professorin Nicola Low sagt: «Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel zu tun wie jetzt.» Low ist Epidemiologin. Sie leitet am Institut für Sozial- und Präventivmedizin eine Forschungsgruppe. Eigentlich ist sie spezialisiert auf sexuell übertragbare Krankheiten. Doch seit Anfang Jahr dreht sich für sie alles nur noch um Covid-19.