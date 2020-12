Eindrückliche Schweizer Literatur – Das Leben meines Vaters: Ein «Niemand» gibt nicht auf Verdingkind, Insasse einer Arbeitsanstalt, Boxer: Lange Zeit weiss Peter Gisler nichts von der Vergangenheit seines Vaters. In einer romanhaften Biografie zeichnet er eindrücklich dessen Lebensweg nach. Beatrice Eichmann

Die Beziehung von Vater und Sohn gewann durch den Schreibprozess eine ganz neue Qualität: Autor Peter Gisler.

Die Kinderlähmung im Babyalter, eine drückende Armut, welche die Familie zum Wegzug aus Zürich in die Heimatgemeinde Flaach zwang, der frühe Tod des Vaters und die Zwangsbevormundung der drei Söhne, die Jahre als Verdingbub: Diese Fakten prägen die Jugend von Alfred Gisler. Ständige Begleiterin bleibt die Scham, aber der Knabe will sich losreissen, will Freiheit und Unabhängigkeit erringen und nicht als «Krüppel» am Rand der Gesellschaft gelten. Nein, er möchte unbedingt dazugehören und allen trotzen, die ihn als «Niemand» abstempeln. Peter Gislers Lebensdarstellung ist ein bewegendes Zeugnis dafür, wie sich einer dank seines starken Willens aus dem Nichts emporgearbeitet und Fremdbestimmungen hinter sich gelassen hat. Man zollt diesen unablässigen Bemühungen Respekt.