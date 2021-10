Schon wieder eine Heimpleite – Das Langnauer Aufbäumen kommt zu spät Siebtes Heimspiel, siebte Niederlage: Die SCL Tigers sind vorne zu lange harmlos, hinten fehlerhaft und verlieren gegen Lausanne mit 3:4. Kristian Kapp

Zusammenprall: Tigers-Goalie Robert Mayer kollidiert mit seinem Stürmer Flavio Schmutz. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Sechs Minuten vor Ende geschah etwas, das zuvor kaum möglich schien: Zurück kamen die Spannung ins Spiel, die Stimmung ins Stadion. Joel Salzgeber hatte nach einem wilden Gestocher den Puck für den Bruchteil einer Sekunde über die Torlinie befördert, das reichte, das war das 3:4. Lausanne hatte im Powerplay zehn Minuten vor Schluss dank Martin Gernats platzierten Weitschuss die Führung auf 4:1 ausgebaut und das Spiel vermeintlich entschieden gehabt. Nichts deutete da auf eine Wende hin, zu harmlos hatten die Tigers zuvor agiert.

Doch dann fehlten Momente nach Salzgebers Treffer plötzlich nur Zentimeter, und Harri Pesonen hätte auch noch das 4:4 erzielt. Per wundersamer Wende zum ersten Heimsieg? Nein, soweit kam es nicht mehr. Und von diesen Schlussminuten liess sich der Anhang nur bedingt beeindrucken. Mit «Kämpfen, Langnauer!»-Rufen verabschiedete er das Team in die Kabine. Gleiches hatte es sich schon während des Spiels anhören müssen. Normalerweise ist das kein Ausdruck von Zufriedenheit.

Die 3 Infos einblenden Joël Genazzi

Lausannes bester Offensiv-Verteidiger darf aus internen disziplinarischen Gründen zum zweiten Mal hintereinander nicht ran, das macht ihn zum prominentesten Überzähligen der NL. Bereits sind diverse Clubs an einer Übernahme interessiert, so auch der SC Bern. Larri Leeger

Auch bei den Langnauern fehlt ein Verteidiger, Leeger allerdings wegen einer Gehirnerschütterung. Ein Comeback gibt es frühestens nächste Woche. Tobias Stephan

Es spricht für die Arbeit seiner Vorderleute, doch für Lausannes Goalie ist es ein diffiziler Start ins Spiel. Erst in Minute 13 muss er den ersten Puck halten.

Denn zu lange passte kaum etwas zusammen in Langnaus Spiel, blieben Torchancen fast komplett aus. Und vielleicht war sie auch ein schlechtes Omen, diese erste richtig gute Chance. 22 Minuten vergingen, dann war es soweit: Alexandre Grenier kam im Slot unbedrängt zum Abschluss, er scheiterte aber an Goalie Tobias Stephan. Ein schlechtes Omen? Ja, weil keine Minute später lagen die Emmentaler 0:1 zurück. Sie liessen sich eher simpel auskontern, auch wenn der Gegenstoss von Christoph Bertschy, Tim Bozon und Ronalds Kenins sehenswert zu Ende gespielt wurde.

Zu viele Unzulänglichkeiten

Simple Gegentore? Sie wurden in diesem Mitteldrittel gar zum Langnauer Markenzeichen. Vor dem 0:2 reichte es, dass Stürmer Bozon und Verteidiger Mark Barberio während einer Druckphase die Positionen wechselten, schon ging die Zuordnung in Langnaus Defensive verloren.

Und das 0:3 hatte seinen Ursprung gar in einem Bully vor Lausannes Tor. Danach gabs simplen Puckverlust, Gegenstoss, verlorenen Zweikampf und erneut fehlende Zuordnung in der eigenen Zone, Jason Fuchs traf freistehend im Slot – das war etwas gar viel an Unzulänglichkeiten.

Hier versucht sich ein Langnauer Verteidiger in der Offensive: Samuel Erni wird von Lausannes Goalie Tobias Stephan und Stürmer Jiri Sekac gestoppt. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Ein Drittel lang konnten die Tigers immerhin noch mit einigermassen fehlerfreien Spiel in der Defensive das 0:0 halten. Doch Lausanne war von Anfang an besser. Die Gäste spielten sich problemlos aus der eigenen Zone, während Langnau kaum einen richtigen Angriff zu lancieren vermochte, Offsides und Icing waren stete Wegbegleiter. Auch darum tun sich die Tigers gut daran, in der Nachbetrachtung die wilde Schlussphase nicht allzu sehr überzubewerten.

Telegramm: Infos einblenden SCL Tigers – Lausanne 3:4 (0:0, 1:3, 2:1) 4562 Zuschauer. Tore: 22. Kenins (Bozon, Bertschy) 0:1. 30. Bertschy (Barberio, Bozon) 0:2. 37. Fuchs (Jäger, Douay) 0:3. 40. (39:28) Saarela (Huguenin, Grenier/Ausschluss Bertschy) 1:3. 50. Gernat (Sekac, Bozon/Ausschluss Sturny) 1:4. 52. Olofsson (Grenier, Schmutz) 2:4. 55. (54:00) Salzgeber (Sturny, Blaser) 3:4. Strafen: 1mal 2 Minuten SCL Tigers, 2mal 2 Minuten Lausanne. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Schilt (gesperrt), Leeger, Lausanne ohne Boltshauser, Riat, Almond (verletzt), Genazzi (überzählig). – 30. Pfostenschuss Barberio (Abpraller zum 0:2). – SCL Tigers von 58:36 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler. – 60. (59:44) Time-out SCL Tigers.

Fehler gefunden?Jetzt melden.