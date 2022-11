Der Doyen der Super League – Das lange Warten auf Anerkennung – mit 62 ist Geiger so gut wie nie Alain Geiger war ein vergessener Trainer, als er 2018 bei Servette unterkam – inzwischen ist keiner länger im Amt als er. Das verschafft ihm vor dem Spitzenspiel gegen YB den verdienten Respekt. Thomas Schifferle

Der Altmeister und Grossvater, der sich wie ein Junge fühlt: Alain Geiger. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Anfang 2018 sass Alain Geiger in Bramois, dem Dorf bei Sitten, wo er immer verwurzelt geblieben ist. Und fragte sich, warum ihn keiner anruft und warum er in der Schweiz als Trainer nicht gefragt ist.

Geiger war keiner, der sich als Experte in TV-Studios zeigte oder in den Stadien, er wollte sich nicht aufdrängen. Das half ihm nicht, um im Gespräch zu sein, nachdem er lange im Ausland gewesen war, in Marokko, in Saudiarabien, vor allem in Algerien, allein fünf Jahre da. Nur einmal besuchte ihn ein Schweizer Journalist in Algier. Und weil es so aussergewöhnlich war, weiss er das bis heute zu schätzen.

Als Geiger also daheim in Bramois sass, war er schon über eineinhalb Jahre ohne Arbeit. Er hatte die Auszeit auch gebraucht, «das war wie eine Therapie, um mich zu erholen», sagt er heute, «mein ganzes Leben war ein Wettbewerb gewesen». Vierzig Jahre war er in der Mühle Fussball gewesen, als Spieler, als Trainer.

Aber irgendwann kam der Tag, an dem er wieder arbeiten und ein Coach sein wollte, der an der Seitenlinie steht. Er ergriff die Initiative und bot sich dem FC Sion an, seinem Club, bei dem er als 17-Jähriger in der Nationalliga A debütiert hatte. Christian Constantin hätte für ihn aber nur einen Platz im Nachwuchs gehabt.

Servette entliess den Trainer, Geiger handelte und schickte sein Bewerbungsdossier nach Genf, wo er zu goldenen Zeiten in den 80er-Jahren Spieler gewesen war und Titel gewonnen hatte. Lange erhielt er keine Antwort auf sein Schreiben, darum rief er an und fragte, wie es denn stehe. Das zahlte sich aus, er bekam im Sommer 2018 einen Zweijahresvertrag und tauchte in die bescheidene Challenge League ein. Fussball-Genf fragte sich: Warum Geiger?

Längst kann man fragen: Warum nicht Geiger?

Geigers Erkenntnis: «Mit dem Alter wird man väterlicher»

Es ist ein Freitag in Regensdorf, am Abend zuvor hat Servette bei GC 3:2 gewonnen. Danach ist Geiger mit seiner Mannschaft gleich in der Ostschweiz geblieben, weil am Sonntag noch das Spiel in St. Gallen ansteht. Er ist schon um Mitternacht im Bett gewesen, obwohl das Spiel bis 22.20 Uhr gedauert hatte. Er braucht die Erholung, er hat sie immer gebraucht, schon als Spieler. «Ich habe immer Opfer gebracht für den Fussball», sagt er.

62 ist er inzwischen, das Haar ist etwas schütterer, und doch sagt er, dass er sich wie ein «gamin» fühle. Das Spiel fasziniert ihn, der Umgang mit jungen Menschen, für die er Vater oder Grossvater sein könnte. Nun ist dieser Junge zum Doyen der Trainer in der Super League geworden. Keiner ist länger im Amt als er. Nur der St. Galler Peter Zeidler kann mit ihm mithalten. Er nimmt es als Anerkennung, ein Altmeister zu sein, «ja, das ist es, aber es ist auch eine Verantwortung».

Als Spieler war Geiger der elegante Libero, bei seinem Talent schien ihm alles leichtzufallen und schien ihn nichts zu überfordern. Als er Trainer wurde, verliess ihn sein Instinkt. Er war gut aufgehoben in Aarau, aber als GC rief, ging er überhastet und scheiterte. «Mir fehlte die Reife, um bei diesem Club in dieser Situation bestehen zu können», sagt er. Das war 2004.

Danach zog er herum, Xamax (gleich dreimal), nochmals Aarau, Lausanne und dann eben das Ausland, allerdings kein glamouröses. Dass er mit der ES Sétif das Double gewann, blieb in der Schweiz weitgehend unbemerkt. Ihm gefiel es, wo er war. «Die Afrikaner sagen: Ihr Schweizer habt die Uhr, wir haben die Zeit», erzählt er. Er wurde offener, toleranter. Und wie er an diesem Freitag in Regensdorf sitzt, sagt er mit feinem Lächeln: «Mit dem Alter wird man väterlicher. Ich bin viel mehr bereit, etwas zu akzeptieren.»

Er ist ein Chef, der nicht sagen will, dass er der Chef ist: Alain Geiger im Kreis seiner Spieler. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Am Tag nach dem Match gegen GC haben die Spieler von 15.30 bis 23.00 Uhr frei. Geiger sagt ihnen nur, sie sollen keinen Alkohol trinken. Sonst vertraut er ihnen, dass sie keinen Blödsinn anstellen und pünktlich zurück sind. Und wenn einer sonst einmal zu spät ist, haben die Spieler ihren eigenen Strafenkatalog. Geiger will nicht für alles verantwortlich sein, er hat notfalls auch einen Teammanager, der gewisse Dinge regeln kann.

Dass er Disziplin verlangt, im Spiel, im Training, das versteht sich fast von selbst. Den Spielern hat er aber nie gesagt, dass er der Chef sei. Er hat das nie gewollt. Das soll natürlich ablaufen, sagt er, mit Respekt. «Vielleicht ist das ein Fehler, um im Fussball höher zu kommen», gibt er selbst zu bedenken, «aber ich will der sein, der ich bin. Bei uns ist nichts gezwungen. Keiner muss sich unbehaglich fühlen.»

Der Weg, den er bei Servette zurückgelegt hat, gibt ihm recht. Aufstieg im ersten Jahr, danach die Ränge 4, 3 und 6, und das immer mit einer Mannschaft, die nicht mit viel Geld verstärkt werden konnte. Servette ist solid geführt und finanziert, aber nicht bereit zu Schandtaten wie in den vielen Jahren der Glücksritter, Abstürze und Konkurse.

Geiger versteht seinen Club als Projekt, in dem jeder seine Rolle kennt. Seine Rolle ist es, jeden Spieler zu verbessern, jeden zu akzeptieren. Er will Liebe und Spass vermitteln, um seine Ziele zu erreichen. Und die neuen Spieler erhalten ihre Zeit, um sich einzugewöhnen. Sechs Monate braucht einer nach Geigers Erfahrung dafür, um wirklich anzukommen. «Bei Basel ist das Projekt schwierig», sagt er, «kaum ist einer gut, geht er wieder.»

Nach aussen ist er entspannt, aber innerlich kocht es

Es gab für ihn auch schwierige Phasen in Genf, zum Beispiel vor einem Jahr mit fünf Niederlagen in Folge. Der Club blieb ruhig, Geiger selbst blieb es nach aussen auch. Natürlich fragte er sich: «Soll ich alles ändern? Drängen mich die Medien dazu?» Nein, sagte er sich und blieb seinem Weg treu. In diesem Moment spürte er die Gelassenheit, die bei ihm mit dem Alter und als sechsfacher Grossvater gekommen ist, und vertraute der Rückendeckung seiner Führung. Das sechste Spiel gewann Servette gegen GC. Geiger stand nach dem Schlusspfiff weinend an der Seitenlinie. So gross war die Erleichterung.

Nach aussen mag er kontrolliert wirken, entspannt auch. Im Inneren sieht es anders aus: «Da kocht es.» Aber er hat gelernt, damit umzugehen und einzusehen, dass seine Rolle gewechselt hat. Nicht er steht mehr auf dem Platz, seine Spieler sind es, die Leistung bringen müssen. Er will sich zurückhalten, weil er sonst drei Tage zur Erholung braucht, wenn er dauernd am Schreien ist. «Alex ist da anders», sagt er, meint den Basler Alex Frei und lacht, «er ist als Trainer, wie er es schon als Spieler war. Immer mit 200 Kilometern pro Stunde unterwegs.»

Aktuell liegt Servette auf Platz 2, als erster Verfolger von YB, das am Sonntag zum Spitzenspiel nach Genf kommt. Eigentlich müsste Basel in dieser Rolle sein, denkt Geiger. Aber es ist Servette, wo offenbar alles zusammenpasst und alle in die gleiche Richtung arbeiten, die Führung, der Trainerstab, die Mannschaft, die Supporter. «Wenn das der Fall ist, hast du Erfolg», sagt Geiger, «wenn nur ein Punkt nicht funktioniert, hast du ihn nicht.»

YB ist für ihn das beste Beispiel dafür. Er redet von der Philosophie des Vereins, dem Spielsystem, das immer auf einem 4-4-2 basiert, von der Vertikalität bei den Angriffen, davon, wie «supergut» die Spieler funktionieren. «Sportlich, finanziell, administrativ – alle Lichter stehen auf Grün», fasst er zusammen. Darum ist YB so überlegen, selbst wenn seine Leistungen nicht immer überzeugend sind.

In Genf möchte die Führung den Club so schnell wie möglich und dauerhaft in den Top 3 etablieren. Alles andere sei uninteressant, hat Präsident Didier Fischer vor der Saison erklärt. Auch Geiger strebt nach oben. Einen Platz im Europacup soll es diese Saison geben, und wenn man solche Ziele ausgibt wie Fischer, findet er das immer gut. «Aber dann müssen auch die Mittel für Transfers vorhanden sein», sagt er. Es ist ein feiner Wink an Fischer.

