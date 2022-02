Curlerin Melanie Barbezat – «Das lässt diesen Traum noch grösser werden» Die 30-jährige Bielerin wollte sich vor vier Jahren vom Spitzensport zurückziehen. Nach zwei WM-Titeln kämpft sie nun mit ihrem Team ab Donnerstag um Olympiagold. Marco Oppliger

WM-Gold 2019 und 2021: Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz (von links) nehmen das Olympiaturnier als Favoritinnen in Angriff. Foto: Jeff McIntosh (Keystone)

«Vor vier Jahren wollte ich aufhören. Ich hatte das Gefühl, dass es mit meinem damaligen Team nicht ganz bis an die Spitze reicht. Zudem absolvierte ich noch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Der Zeitpunkt schien mir also richtig, mich auf andere Dinge im Leben zu konzentrieren, das schliesslich nicht nur aus Sport besteht.

Dann rief mich Silvana Tirinzoni an, und nach 5 Minuten war für mich klar: Ich mache weiter. Obschon ich sie, Esther Neuenschwander und Alina Pätz nur als Gegnerinnen kannte, hatte ich ein gutes Bauchgefühl. Jede von uns hat Talent, deshalb war ich überzeugt: Verstehen wir uns einigermassen, kann das hundertprozentig passen. Und egal, was nun in Peking geschehen wird: Die vier Jahre mit diesem Team waren für mich eine tolle Erfahrung. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt, weiterzumachen.

«Wir wissen von uns: Falls die eine sprechen möchte, ist die andere immer für sie da.» Melanie Barbezat

Seit letztem Donnerstag weilen wir nun schon in China. Weil es keine Trainingshalle gibt und die Mixed-Doppel-Wettkämpfe bis Dienstag laufen, können wir erst am Mittwoch – einen Tag vor unserem ersten Spiel – aufs Eis. Um in Schwung zu bleiben, gehen wir deshalb täglich ins Fitness. Wir haben auch einen Pingpongtisch in unserem Haus, den wir oft benutzen. Wir sind gewissermassen schon im Turniermodus. Alles in allem fühle ich mich wohl, auch an die Zeitumstellung habe ich mich gewöhnt. Deshalb bin ich froh, wenn es nun endlich losgeht.

Natürlich haben wir uns bereits viele Wettkämpfe angesehen, vorwiegend aber im TV – wir wollen das Risiko einer Ansteckung so kurz vor unserem Ziel so klein wie möglich halten. Die Spiele von Jenny Perret und Martin Rios habe ich dabei ganz genau verfolgt. Ich kenne Jenny seit dem Kindergarten, wir gingen durch dick und dünn. Wegen ihrer Mutter begann ich einst auch mit Curling. Ich mag unseren Sport wirklich sehr, aber du musst an einem Turnier jeden Tag abliefern. Und wenn du eine schlechte Woche erwischst, dann wird es richtig hart. Für Jenny ist es gerade keine einfache Zeit. Weil ich es nicht mag, wenn während eines Wettkampfs zu viel von aussen auf mich hereinprasselt, habe ich mich allerdings nicht speziell bei ihr gemeldet. Doch wir wissen von uns: Falls die eine sprechen möchte, ist die andere immer für sie da.

«Schon als Kind habe ich mir die Olympischen Spiele im TV angesehen, die Eröffnungsfeier war dabei immer ein Highlight.» Melanie Barbezat

An der Eröffnungszeremonie aber haben wir uns getroffen. Und damit ist für mich auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn schon als Kind habe ich mir die Olympischen Spiele im TV angesehen, die Eröffnungsfeier war dabei immer ein Highlight. Nun durfte ich selbst mit der Schweizer Delegation in ein Stadion einlaufen, die Musik hören, die Stimmung erleben. Das war wirklich mega cool.

Sollten wir Olympiagold gewinnen, würde damit für mich ebenso ein Traum wahr werden. Können wir unser Niveau in den nächsten Tagen abrufen, ist es möglich, vorne mitzuspielen. Das lässt diesen Traum noch ein bisschen grösser werden.»

