Skurrile Kunstschätze – Das Kunstmuseum Bern enthüllt seine ungewöhnlichsten Werke Überdimensionale Hautlappen, ein Bierkrug mit Eichhörnchenschwanz und ein Gemälde, das in eine Hosentasche passt: Das Kunstmuseum Bern bewahrt in seinen Depots Erstaunliches. Xymna Engel

Die Sammlung des Kunstmuseums Bern umfasst derzeit über 4000 Gemälde und Skulpturen sowie rund 50’000 Handzeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien, Videos und Filme. Foto: Adrian Moser

Das Schwärzeste

Minimalkunst, die zur Meditation anregt: James Lee Byars Werk von 1987. Foto: Kunstmuseum Bern

James Lee Byars (1932–1997) war ein amerikanischer Aktionskünstler, der in den 70er-Jahren regelmässig in Bern zu Besuch war. Er war für sein extravagantes Auftreten bekannt: Er trug einen Zylinderhut und manchmal sogar eine schwarze Augenbinde. In seinen Performances kleidete er sich oft ganz in Gold, Rot, Rosa und Schwarz. Radikal reduziert ist auch sein Werk von 1987, welches er für die Documenta 8 schuf: zwei schwarze Knöpfe auf schwarzem Filz in einem Goldrahmen.