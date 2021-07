40 Jahre Kultur-Arena Wittigkofen – Das Kulturzentrum der «Schweizer Banausen» am Stadtrand Als sie anfingen, wurde Ronald Reagan US-Präsident: Juan und Nelly Puigventos haben das Quartier Wittigkofen 40 Jahre lang mit Kultur versorgt. Jetzt setzen sie einen Schlusspunkt. Alexander Sury

40 Jahre Kultur-Arena Wittigkofen: Walter Kretz, Juan und Nelly Puigventos sowie Otto Kucis (v.l.n.r.) vor der Skulptur «Das Tor» von Walter Kretz. Foto: Manuel Lopez

Ein kurzer Spaziergang um das Einkaufszentrum in Wittigkofen, umgeben von Hochhäusern, ist auch ein Gang durch einen Skulpturenpark. Auf den Rasenflächen markieren die Objekte Präsenz, etwa Urs Twellmanns in sich verkeilte «Eiche» oder Walter Kretz’ «Flügel» kurz vor dem Abheben, der von den Kindern im Quartier gerne als Rutschbahn benutzt wird. Die Skulpturen sind dauerhafte Zeugen von zahlreichen Kunstausstellungen hier im Wittigkofen-Quartier im Osten Berns.

Am vergangenen Freitag wurde «Der Flügel» in ein besonderes Licht getaucht. Otto Kucis, lange Jahre Chefbeleuchter am Berner Stadttheater und selber ein Wittigkofer, beleuchtete diesen zu Texten von Walter Kretz. «Über 100 Leute aus dem Quartier kamen», sagt Kretz, er habe extra hochdeutsch gesprochen, «damit das multikulturelle Publikum auch alles verstehen konnte».