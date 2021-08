Der Talentierteste der Ingebrigtsen - Er ist dafür vorgesehen, den besten Afrikaner zu bezwingen

Ingebrigtsen: Die polarisierende Familie – Das krasse Laufexperiment um einen jungen Norweger Schon als Knirps wollte Jakob Ingebrigtsen nur eines: schneller als seine zwei Brüder werden. Europameister wurden alle drei. Folgt für Jakob (20) nun schon Olympiagold? Christian Brüngger

Sein Markenzeichen ist der Siegesjubel mit Fingerzeig: Jakob Ingebrigtsen. Foto: Matthias Hangst (Getty Images)

Wer ergründen will, wie aus drei Brüdern drei Weltklasseläufer werden konnten, muss an einen Morgen vor einigen Jahren in die norwegische Stadt Sandnes zurückgehen. 7.10 Uhr zeigt das Display der Videokamera an, als sechs Buben und ein Mädchen in einem leeren Parkhaus auf Langlauf-Rollski ihre Runden drehen.

Aus dem Off erklingt die Stimme eines Mannes mit Kommandos. Sie gehört Gjert Ingebrigtsen, dem Vater dieser besagten drei Brüder, die als Henrik, Filip und Jakob später alle Europameister über 1500 m werden. Gjert trainiert seine noch kleinen Buben um diese frühe Zeit, damit die erste Einheit schon vor Schulbeginn erledigt ist.