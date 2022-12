Fitter in 4 Wochen (1/4) – Das Krafttraining der ersten Woche Sporttherapeut Markus Dohm-Acker hat für die vier Gruppen je ein einwöchiges Krafttraining erstellt. Alle Pläne haben einen anderen Fokus. Pia Wertheimer Denise Jeitziner

Es müssen nicht immer Hanteln sein: Für viele Krafttrainingsübungen wie den Seitenstütz reicht das Eigengewicht. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Darum geht es bei «Fitter in 4 Wochen»

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in vier Wochen unsere Fitness und Gesundheit verbessern.

Ein Fitnesscoach steht uns mit Rat und Tat zur Seite.

Mit dem Einstufungstest finden Sie das passende Team für sich.

In der ersten Woche geht es darum, dass sich der Organismus an die neuen Belastungen und Trainingsreize gewöhnen kann. Es macht deshalb keinen Sinn, Vollgas zu geben, das würde den Körper in mancher Hinsicht überfordern. Und das wirkt sich mit mit Sicherheit negativ auf die Motivation aus.