Tipps für den Open-Air-Kino-Sommer – Das könnte sogar Petrus gefallen Ein Schein-Mullah, Auto-Kracher, Godard auf der Terrasse und ganz viel Liebe: Was die Berner Open-Air-Kinos diesen Sommer offerieren. Regula Fuchs

Die Wiese als Kinosaal: Das Marzili Movie Open Air. Foto: zvg

In früheren Jahren hielt sich die Begeisterung über die Programme der Open-Air-Kinos oft in Grenzen. Was viele servierten, war – nebst einem Gratis-Cornet – vor allem Aufgewärmtes aus der vergangenen Saison. Dieses Jahr ist vieles anders. Nicht nur ist die Zeit der ganz grossen Anbieter in Bern vorbei. Sondern die Programme wirken auch darum frisch, weil viele Filme in diesem kurzen Kino-Frühling erst einen kleinen Auftritt hatten. Dazu kommen einige Open-Air-Kinos, die mit kuratierten Reihen punkten, kurz: Das könnte sogar Petrus gefallen. Hier unsere Empfehlungen.