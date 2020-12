Kämpfer Mauro Caviezel – Das Knie zerfetzt, der Finger fast ab – jetzt siegt er Der Bündner gibt in Val-d’Isère sein Comeback nach einem Achillessehnenriss. Und gewinnt sein erstes Weltcuprennen. Einst war seine Karriere so gut wie vorbei. Er sagt: «Aufgeben wäre einfach gewesen.» René Hauri

Lohn für einen langen Leidensweg: Mauro Caviezel gewinnt beim Speed-Auftakt den Super-G von Val-d’Isère. Foto: Guillaume Horcajuelo (Keystone)

Was hat so geknallt hinter ihm? Mauro Caviezel liegt am Boden, schaut sich um: keiner da. Er versucht, seinen linken Fuss zu bewegen, und weiss: Es hat nicht hinter ihm geknallt, sondern in ihm. Die Achillessehne ist zerborsten bei diesem Sprint im Training. Also: zurück auf Feld 1. Einmal mehr.

Es ist der Juni nach dem grossen Coup des Bündners. Bester Super-G-Fahrer überhaupt, das war er im letzten Winter. Nun trainiert er für die Saison der Bestätigung, ist in Hochform. Dann kommt der Knall, der nächste Rückschlag.

Sechs Monate würde es dauern, bis er wieder auf Schnee wird trainieren können, prognostizieren die Ärzte. Vier Monate später ist er auf der Piste, zwei Monate darauf folgt sein erstes Rennen, ein Super-G in Val-d’Isère. Und was an diesem Samstag passiert, ist fast schon kitschig.