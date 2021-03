Anna Felder: Autorin und Lehrerin Infos einblenden

«Denn die Menschen sind sprechende Bücher»: Anna Felder. Foto: Cygnebleu

Anna Felder ist 1937 in Lugano geboren und lebt in Aarau. Sie hat Romane und Erzählungen publiziert, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. «Quasi Heimweh» erschien 1970 zuerst in der deutschen Übersetzung ihres Mannes, des Lyrikers Federico Hindermann. Die italienische Ausgabe «Tra dove piove e non piove» folgte zwei Jahre später, 2019 eine Neuauflage von «Quasi Heimweh» im Limmat-Verlag. Die Autorin wurde mit zwei Preisen der Schweizerischen Schillerstiftung, mit dem Aargauer Literaturpreis sowie 2018 mit dem Grossen Preis für Literatur für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Bis 1999 arbeitete Anna Felder als Italienischlehrerin an der Alten Kantonsschule Aarau.