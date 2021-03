Analyse zum Nationalteam – Sind die Schweizer wirklich so gut, wie sie denken? Für Vladimir Petkovics Mannschaft ist es das Jahr der Abrechnung: In der WM-Qualifikation und an der EM im Sommer muss sie endlich zeigen, dass sie zu Grösserem fähig ist. Meinung Thomas Schifferle

Nationalcoach Vladimir Petkovic und Captain Granit Xhaka an der Medienkonferenz vor dem ersten Spiel eines Jahres, in dem sich die Schweiz in der WM-Qualifikation und an der EM-Endrunde sehr viel vorgenommen hat. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Vladimir Petkovic weiss genau, wie das perfekte Jahr aussieht: Europameister werden, die WM-Qualifikation schaffen und kein Corona mehr haben.

Aber wenn die Mannschaft von Petkovic heute Donnerstag in Bulgarien zur WM-Qualifikation startet, steht hinter ihr ein Fragezeichen: Wie gut ist sie wirklich? So gut, wie sie selbst denkt? Oder ist sie es eben doch nicht und scheitert darum ein weiteres Mal daran, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung endlich zu machen?

In der Weltrangliste liegt sie auf Platz 16, in Europa auf Platz 11. An beiden Orten gehört sie damit zur erweiterten Spitze, das tut sie seit Jahren, und mit Regelmässigkeit nimmt sie an Endrunden teil. Seit 2002 hat sie nur eine von neun verpasst, jene der EM 2012. Selbst England, Italien und Frankreich als führende Fussballnationen stehen nicht besser da.