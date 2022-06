Alp in Guttannen – Das Jagdinspektorat gibt einen Wolf zum Abschuss frei Ein Wolf oder eine Wölfin hat im Juni bei zwei Ereignissen zehn Schafe gerissen. Deshalb darf das Tier geschossen werden – innerhalb von 60 Tagen. pd

Am 11. Mai riss ein Wolf auf dieser Schafweide Tiere: Auf einem Abschnitt von rund hundert Metern fehlt am Abhang zum Reichenbachgraben in Guttannen eine Einzäunung. Im Juni gab es weitere Risse. Foto: Hans Peter Roth

In der Nacht auf den 7. Juni attackierte ein Wolf in Guttannen eine Schafherde und tötete vier Schafe. Die Herde wurde in den Tagen darauf innerhalb des Alpperimeters verlegt. In der Nacht auf den 11. Juni griff der Wolf die Herde erneut an. Dabei riss er sechs Schafe oder verletzte sie so stark, dass sie notgetötet werden mussten.