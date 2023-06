Platz für Bewegung in Grosshöchstetten – Das Ja für die Dreifachhalle ist deutlich Dreimal so viele Ja- wie Nein-Stimmen: Die Gemeindeversammlung hat sich klar für den Bau einer neuen grossen Turn- und Festhalle entschieden. Cornelia Leuenberger

Die alte Turnhalle (oberer Bildrand) hat ausgedient, die Gemeinde baut eine Dreifachhalle. Als Standort kommt der Rasenplatz in der Bildmitte infrage. Foto: Marcel Bieri

In den meisten Fällen schweigt die grosse Mehrheit und sagt dann Nein. In Grosshöchstetten war es genau andersherum: Als sich die Stimmberechtigten am Donnerstagabend zur Gemeindeversammlung trafen, schwieg die grosse Mehrheit und sagte dann Ja.