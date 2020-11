Philippe Wampfler ist Experte für das Lernen mit digitalen Medien sowie Gymnasiallehrer an der Kantonsschule Enge und Dozent für Fachdidaktik Deutsch an der Universität Zürich.

War es also ein Fehler, auf Open Source zu setzen?

Es war illusorisch, zu meinen, man könne eine Software entwickeln, die an eine kommerzielle herankommt – besonders in dieser kurzen Zeit. Grosse Firmen wie Apple oder Microsoft investieren Hunderte von Millionen in Usability, also in das Design von Bedienungsoberflächen und das Nachvollziehen, wie die Leute die Software nutzen. Ideologisch kann ich den Entscheid, auf Open Source zu setzen, aber absolut nachvollziehen. Für ein staatliches Projekt ist das sicher die richtige Wahl.