Ligachefs sind zufrieden – «Das ist wirklich ein wichtiger Tag» Die Proficlubs können ab Dezember beim Bund zinslose Darlehen beantragen. Zusätzlich prüft der Bundesrat A-fonds-perdu-Beiträge.

Der Bundesrat hat beschlossen, dass die Ligen im Fussball und Eishockey für Kredite nicht mehr solidarisch haften müssen.

Das Hilfspaket war seit Mai geschnürt. Nun hat der Bundesrat die Verordnung zu den Darlehen für den Mannschaftssport verabschiedet. Ab 1. Dezember können entsprechende Gelder bezogen werden. Denis Vaucher, Direktor der beiden höchsten Eishockey-Ligen, spricht von einem «wichtigen Schritt. Nun haben wir eine erste Grundlage, die Saison unter diesen schwierigen Bedingungen fortzusetzen.»

Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, sagt: «Endlich können unsere Clubs auf das Geld zurückgreifen, das ihre Liquidität kurzfristig sichern soll. Einige werden dringend darauf angewiesen sein. Deshalb ist das wirklich ein wichtiger Tag.»

Für die Proficlubs werden die Bezugsbedingungen insofern erleichtert, als die Ligen entgegen des ursprünglichen Entwurfs für Kredite nicht solidarisch haften müssen. Zudem gewährt der Bund Rangrücktritt – sofern dadurch die Ausgangslage für die Rückzahlung verbessert werden kann.

Die wichtigsten Punkte des Pakets sind:

• Für die Jahre 2020 und 2021 stehen je 175 Millionen Franken als zinslose Darlehen zur Verfügung.

• Der Bund kann einzelne Clubs mit Darlehen in der Höhe von bis zu einem Viertel ihres Betriebsaufwands der Saison 2018/2019 unterstützen.

• Die Rückzahlungsfrist beträgt maximal zehn Jahre. Doch müssen jene Clubs, die das Geld nicht innerhalb von drei Jahren zurückzahlen, die Löhne um maximal ein Fünftel kürzen. Dies beschränkt sich auf Saläre von über 148’000 Franken.

• Neben den Clubs aus den professionellen Ligen im Fussball und Eishockey können Vereine aus den semiprofessionellen Mannschaftssportarten Basketball, Handball, Unihockey, Volleyball sowie Fussball und Eishockey der Frauen Unterstützung beantragen. Bedingung ist, dass sie jeweils in der höchsten Liga spielen.

A-fonds-perdu-Beiträge sind denkbar

Nicht vom Tisch ist das Thema A-fonds-perdu-Beiträge für den Profisport. Den Clubs wurde die wirtschaftliche Basis entzogen, Einnahmen aus Ticketing und Gastronomie fallen vollends weg. «Wir haben eine ganz neue Ausgangslage. Die Finanzhilfen basierten auf der Annahme, dass mindestens zwei Drittel der Stadionkapazität genutzt werden können», sagt Vaucher. Schäfer ergänzt: «Der Profifussball ist durch den mehrmonatigen Wegfall der Eintrittsgelder in seiner Existenz gefährdet.»



Bundesrätin Viola Amherd respektive ihr Departement VBS haben vom Bundesrat den Auftrag erhalten, bis 15. November zu analysieren, ob A-fond-perdu-Beiträge gewährt werden sollen. «Am Sport hängen 100’000 Arbeitsplätze. Aber wir müssen im Kopf behalten, dass es um Steuergelder geht», sagte Amherd an der Pressekonferenz. «Sollten solche Beiträge notwendig werden, müssen sie schnell gesprochen, verhältnismässig und an klare Bedingungen geknüpft sein.»



Nach der Ausarbeitung eines «Aussprachepapiers» wird der Bundesrat am 19. November darüber befinden. Vaucher sagt: «Die Sportministerin hat das Heft in die Hand genommen. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg.»

