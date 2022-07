Vor dem Gurtenfestival – Das ist neu auf dem Hausberg Ein Rundgang übers Festivalgelände auf dem Gurten zeigt, dass die Sternwarte den VIP die Sicht vermiest und dafür werden die Bühnen grösser. Claudia Salzmann

Skelette – so muten noch einige Konstruktionen auf dem Gurten an. Im Bild die grössere Hauptbühne. Fotos: Nicole Philipp

25 Tage lang bauen bis zu 180 Menschen auf dem Gurten das Festival auf, damit 64 Bands auf 4 Bühnen und in 3 Tanzzelten wirken können. Ihre Musik wird durch 320 Mikrofone und 350 Boxen über den Hausberg ertönen. Die 80’000 Besucherinnen und Besucher bezahlen 4.85 Franken pro Konzert. Sie werden ihren Durst an 17 Bars löschen und ihr Wasser in 360 Toiletten lösen.