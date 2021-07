Interview mit Jörg Kachelmann - «Das ist erst der Anfang»

Haben Sie in der Schweiz jemals eine derart extreme Wettersituation erlebt?

Ja, zum Beispiel, als es 2005 die Reussebene überschwemmte. Was wir gegenwärtig sehen, ist noch nicht am obersten Ende dessen, womit wir in der Schweiz rechnen müssen. Ihr Journalisten seid auch deshalb so aufgeregt, weil man solche extremen Ereignisse auch schnell mal wieder vergisst. Und weil sich die momentane Lage deutlich von den letzten Jahren abhebt, die sehr trocken waren.