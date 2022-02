Traumtörn in Kroatien – Das ist eine ganz andere Art von Luxus Die Reise auf einem jachtähnlichen Kreuzfahrtschiff ermöglicht einen speziellen Zugang zu den Hotspots von Dalmatien. Unterwegs im kleinen Kreis auf der Thurgau Adriatica. Markus Fässler

Jachtähnliches Komfortschiff: Die Thurgau Adriatica auf ihrer Fahrt entlang der kroatischen Adriaküste. Thurgau Travel

Im Zrmanja-Canyon schlossen Winnetou und Old Shatterhand einst Blutsbrüderschaft. Das Gebiet unweit der kroatischen Küstenstadt Zadar erlangte als Drehort der Winnetou-Streifen Weltberühmtheit.

Hier wurden die Winnetou-Filmklassiker gedreht: Der Zrmanja-Canyon aus der Vogelperspektive. Foto: Getty

Den Kapitän scheint das nicht im Geringsten aus der Ruhe zu bringen. Gelassen steuert er über den Wasserlauf, der sich wie eine smaragdgrüne Kette durch die Gegend schlängelt. Immerhin: Die Sonne bleibt den Reisenden gnädig gestimmt. Und so ist es problemlos möglich, mit einer Hand am Geländer vorsichtig an die Spitze des Bootes zu balancieren, sich hinzusetzen und im wilden Karstgebirge nach Winnetou Ausschau zu halten.