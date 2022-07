Käfer statt Bären – Das ist die neue Ausrichtung des Tierparks Dählhölzli Kehrtwende in den Berner Tiergehegen: Anstatt Bären sollen künftig Krabbeltiere in den Fokus rücken. Doch können diese das Publikum anlocken? Martin Erdmann

Kampffreudig, aber erst in der Abenddämmerung: Die Hirschkäfer sollen im Dählhölzli künftig mehr Aufmerksamkeit erhalten. Foto: Raphael Moser

Es sind Sommerferien in Bern, und der steile Weg, der von der Aare zum Tierpark-Eingang führt, wird regelmässig von Familien erklommen. So auch von den Brechbühls. Während Mutter Angela den Kinderwagen stösst, erklärt die 6-jährige Tochter Sarah hastig, auf welche Tiere sie sich am meisten freut. «Wölfe, Seehunde, Bären, Affen.» Sie verhaspelt sich in ihrer Aufzählung. Das bietet Raum für eine Zwischenfrage: Und was ist mit den Käfern? Sarah schaut zunächst irritiert und verzieht dann das Gesicht.