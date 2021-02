Exit-Strategie – Das ist der Öffnungsplan des Bundesrats «Licht am Ende des Tunnels»: Am 1. März soll der Lockdown teilweise gelockert werden, am 1. April – vielleicht! – noch ein weiteres bisschen. Hier sind alle Details dazu. Markus Häfliger

Endlich wieder posten: Am 1. März sollen alle Läden, hier das Berner Warenhaus Loeb, wieder öffnen. Foto: Raphael Moser

Wie will der Bundesrat aus dem Lockdown aussteigen?

Die Landesregierung setzt auf Lockerungen in Etappen. Zuerst sollen Aktivitäten mit geringem Ansteckungsrisiko ermöglicht werden, später dann sukzessive riskantere Aktivitäten. Der erste Öffnungsschritt gemäss diesem Konzept erfolgt am 1. März, der zweite ist am 1. April vorgesehen – das ist der Gründonnerstag vor dem langen Osterwochenende.

Ein besonderes Augenmerk schenkt der Bundesrat den Jugendlichen: Weil sie besonders stark unter dem Lockdown leiden, sieht der Bundesrat für sie mehrere Zückerchen vor.