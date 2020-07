In der freien Natur fallen zwar gesellschaftliche und soziale Zwänge weg. Das Selbst allerdings ist deswegen nicht greifbarer.

Spürten Sie auch schon das Bedürfnis, sich selbst zu verwirklichen?

Ja klar, sowohl in der Pubertät wie auch vor wenigen Jahren: Als Jugendlicher hatte ich Zweifel an den Lebensumständen und als Erwachsener Zweifel an den beruflichen Umständen. Solche Infragestellungen sind ganz natürlich.