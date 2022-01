Corona als ökonomische Chance - «Das Homeoffice kurbelt den Konsum in Kleinstädten an»

Gemeinden und Firmen beklagen Einbussen in der Pandemie. Sie aber betrachten diese gerade für regionale Zentren als wirtschaftliche Chance. Das müssen Sie erklären, Frau Mayer.

Heike Mayer: Lange haben die grossen Städte viel Wirtschaftskraft und damit Pendlerinnen und Pendler angezogen. Sie sind Magnete, auch für kleinere Städte im Umland. Für Thun etwa ist Bern das Zentrum. Weil viele über Corona hinaus an etwa zwei Tagen im Homeoffice weiterarbeiten dürften, bleiben Arbeitende nun vermehrt zu Hause. Sie kaufen öfter daheim ein, gehen dort ins Fitness oder ins Café. Die Wirtschaftskraft, die sonst in die grossen Städte abfliesst, bleibt so teilweise am Wohnort.