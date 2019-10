Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Zahlen in einem heterogenen Quadrat. Bei der zweiten sind spezielle Zahlenpaare gesucht. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das heterogene Quadrat

Ergänzen Sie das Quadrat mit den Zahlen 4, 5, 6, 7 und 8 so, dass die acht Summen von drei Zahlen auf der gleichen Zeile, in der gleichen Spalte und in den beiden Diagonalen alle unterschiedlich und kleiner als 20 sind:







Aufgabe 2: Die Zahlenpaare

Über zwei positive ganze Zahlen k und n werden fünf Aussagen getroffen:



(1) Die Zahl k teilt n + 1.

(2) Es gilt n = 2 · k + 5.

(3) Die Zahl n + k ist ein Vielfaches von 3.

(4) Die Zahl n + 7 · k ist eine Primzahl.

(5) Genau eine der Aussagen (1), (2), (3) und (4) ist falsch.



Ermittle alle Paare (k, n) positiver ganzer Zahlen k und n, für die die Aussage (5) wahr ist.