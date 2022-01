Reportage über Triest – Das heimliche Herz Europas Das Schöne und das Schreckliche: Die Geschichte unseres Kontinents spiegelt sich in der italienischen Hafenstadt. Ein Sightseeing mit Triests bekanntestem Krimiautor. Christian Seiler (Das Magazin)

Sieht aus wie Venedig, hat aber weniger Touristen und ist ebenso geschichtsträchtig: Triest, die Hafenstadt an der italienisch-slowenischen Grenze. Foto: Alamy Stock Photo

«Dort vorne in der Serpentine», sagt Veit Heinichen, während er mit seinem Mercedes die Strasse von Prosecco zum Santuario di Monte Grisa hinaufrumpelt, für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell, «dort vorne hat Lauro den tödlichen Schuss abbekommen.»

Er lacht schadenfroh, was okay ist, weil er sich den reaktionären, erzkatholischen Lokalpolitiker Lauro Neri schliesslich genauso ausgedacht hat wie dessen tödliche Verletzung durch den Bolzen einer Kampfarmbrust. Heinichen hat auch die erotisch verbrämte Falle aufgestellt, in die Neri tappt, aber das führt fast schon spoilermässig in die Handlung des Kriminalromans «Entfernte Verwandte» hinein, der in der italienischen Hafenstadt Triest spielt und in den Dörfern auf dem Karst, die zwischen Stadt und slowenischer Grenze liegen.