Volkskrankheit Demenz – Das grosse Vergessen Einst war er Rektor der Uni Bern, heute ist Martin Täuber einer von immer mehr Demenzkranken in der Schweiz. Die Frage ist: Wie gehen wir mit ihnen um? Marius Aschwanden

Ist auf viel Hilfe angewiesen: Martin Täuber (l.) wird von Kurt Infanger durch die Ausstellung im Naturhistorischen Museum geführt. Foto: Dres Hubacher

Martin Täuber wirkt ein wenig überfordert. Um ihn herum stehen ausgestopfte Vögel in Vitrinen, mal klein, mal gross. Täubers Blick schweift umher, so als wisse er nicht genau, was er hier im Naturhistorischen Museum in Bern eigentlich anschauen soll.