Lärmstreit beendet Kulturprojekt – Das grosse Scheitern auf der Schütz Lärmklagen haben das Belebungsprojekt auf der Schützenmatte gestoppt. Damit scheitert der Versuch zur Verbesserung der Sicherheit um die Reitschule. Sophie Reinhardt

Der Verein Platzkultur baute bereits am Freitagmorgen das Wagendorf auf der Schützenmatte ab. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Zwischennutzung auf der Berner Schützenmatte wird in der jetzigen Form bereits nach eineinhalb Jahren abrupt beendet. Dies hat die Stadt Bern am Freitag gemeinsam mit dem Betreiber, dem Verein Platzkultur, mitgeteilt. In die Knie gezwungen hatten das Projekt Nachbarn, die die nötige Baubewilligung für das Projekt seit anderthalb Jahren bekämpfen. «Wir sind den Anwohnerinnen und Anwohnern extrem entgegengekommen und haben die Zwischennutzung flexibel an deren Bedürfnisse angepasst», sagen Christoph Ris und Kevin Liechti vom Verein Platzkultur. So habe man Lärmmessungen durchgeführt, Zeiten angepasst, Konzerte abgesagt und viele Gespräche geführt. «Doch wir konnten es ihnen nicht recht machen.»