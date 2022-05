Strafvollzug – Das Grosse Moos wird zur Gefängnishochburg Der Bau eines zweiten Gefängnisses in Witzwil ist nicht der einzige Ausbau im Grossen Moos: Auch die freiburgische Strafanstalt Bellechasse wird erweitert. Beat Kuhn/BT

Die freiburgische Strafanstalt Bellechasse unweit der bernischen Anstalten Witzwil wird in den nächsten zwei Jahren um 66 Zellen erweitert.

Der Unterhalt des Regionalgefängnisses Biel, das über gut 40 Plätze verfügt, wird immer teurer – es wäre nun eine umfassende Sanierung nötig. Stattdessen ist aber ein Neubau geplant. Dafür sind rund 40 Standorte geprüft worden – auch der bisherige in Biel. Schliesslich hat sich der Kanton aber dafür entschieden, ihn neben den bestehenden Anstalten Witzwil bei Ins zu bauen. Und zwar, weil man dort erhebliche Landreserven mit beträchtlichem Planungsspielraum besitzt und Synergien nutzen kann: Wenn ein Häftling vom geschlossenen Vollzug im geplanten neuen Gefängnis für die Reststrafe in den offenen Vollzug wechseln darf, um auf die Entlassung vorbereitet zu werden, kann er dies gleich nebenan in den Anstalten Witzwil tun. Ausserdem lassen sich Verwaltung, Sicherheits- und Gesundheitsdienst, Energieversorgung, Logistik und Einkauf zusammenlegen.