Aufgetischt – Das grosse Mini-Cordon-bleu In Grosshöchstetten findet man die halbe Welt im kleinen Tapas-Schälchen. Die Testesserinnen wählten doch lieber das Heimische. Sophie Reinhardt

So ein kleines Cordon bleu kann grosse Freude machen. Foto: sie

Endlich ist es wieder möglich: Die Restaurants haben wieder offen – unter Auflagen. Und Ausflüge sind auch wieder erlaubt. Also steigen die Testesserinnen diese Woche das erste Mal seit langem wieder in den Zug und fahren – vorbei an der Nestlé-Fabrik in Konolfingen – nach Grosshöchstetten. Dort findet sich an der Hauptstrasse der Löwen, ein Gasthof, wie er im Buche steht.