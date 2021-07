Corona-Pandemie in England und Holland – Das grosse Fallzahlen-Rätsel In Grossbritannien und den Niederlanden befinden sich die Corona-Fallzahlen seit gut einer Woche im Sturzflug. Ob der Rückgang nachhaltig ist und was die Gründe dafür sind, darüber werweissen selbst Experten. Nik Walter

«Freedom Day»-Party in einem Nachtclub in London. Am 19. Juli durften die Clubs erstmals seit März 2020 wieder öffnen. Foto: Keystone

In Grossbritannien und den Niederlanden geschieht derzeit Verwunderliches. In beiden Ländern befinden sich die aktuellen Corona-Fallzahlen seit gut einer Woche im steilen Sinkflug – eine Entwicklung, die so kaum ein Epidemiologe vorhergesehen hat, geschweige denn erklären kann. Denn bis etwa zum 20. Juli stiegen die Fallzahlen wegen der Delta-Variante in beiden Ländern ziemlich steil an, mit Verdopplungsraten von zwei Wochen oder weniger. In England ist die hochansteckende Delta-Variante schon seit Ende Mai für die Mehrzahl aller Infizierungen verantwortlich, seit Ende Juni sogar für praktisch alle Neuinfektionen. In den Niederlanden ist der Delta-Anteil etwas geringer, derzeit liegt er bei 92 Prozent.