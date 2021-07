ETH-Forscher analysieren Klimadaten – «Das gleiche Wetter kann in einer wärmeren Welt zu extremen Ereignissen führen» Hitzewellen in den USA und Kanada, Überschwemmungen in Deutschland – pulverisierende Rekorde werden mit dem Klimawandel wahrscheinlicher, zeigt eine neue Studie. Martin Läubli

Extreme Hitzewelle in Kalifornien im Juli 2021: Ein Feuermann kämpft gegen die Feuersbrunst in Doyle. Das Feuer breitete sich von den brennenden Wäldern in den angrenzenden Hügeln aus. Foto: Noah Berger (AP)

Die Menschen an der Pazifikküste im Nordwesten der USA und in Kanada waren darauf nicht gefasst. Die Bewohner in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben keinen Gedanken daran verloren. Die Naturgewalt hat sie unvorbereitet getroffen. Im kanadischen Dorf Lytton in British Columbia wurden fast 50 Grad gemessen, in der Eifel fielen 158 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden. ETH-Klimaforscher Erich Fischer spricht von «pulverisierten Rekorden».

Extreme Hitzewelle in Kalifornien im Juli 2021: Hausboote am Ufer des Sees Oroville, dessen Wasserstand um 70 Prozent gesunken ist. Foto: Getty Images

Er weiss, wovon er spricht. Eben hat er mit Kollegen der ETH Zürich im Fachmagazin «Nature Climate Change» Klimadaten veröffentlicht, die für Behörden, Ingenieure und Architekten ein neues Licht auf den künftigen Klimaschutz werfen. «Die Menschen orientieren sich grundsätzlich an Ereignissen, die sie selbst und vielleicht ihre Vorfahren erlebt haben», sagt Fischer. Extremereignisse, die, statistisch betrachtet, heute nur alle 500 bis 1000 Jahre vorkommen, wie mancherorts in den USA, Kanada und Deutschland in den letzten Wochen, werden meistens ausgeblendet. Doch selbst solche bislang sehr raren Extremereignisse können in einer wärmeren Welt zur Normalität werden. Das zeigen die Ergebnisse der ETH-Forscher.