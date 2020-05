Wie funktioniert Contact-Tracing konkret?

Beim Contact-Tracing sollen in einem ersten Schritt Corona-Kranke systematisch erfasst werden. Danach informieren Tracer alle Personen, die in den drei Tagen vor Ausbruch der Krankheit bis zur Diagnose Kontakt mit der erkrankten Person hatten. Denn dann ist sie am ansteckendsten.