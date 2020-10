Einschneidender Regierungsbeschluss – Das gilt neu in Läden, Discos und Restaurants Nächste Woche gilt in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen eine Maskenpflicht. Wer ist davon besonders betroffen? Wo gelten Ausnahmen? Simon Wälti , Andres Marti , André Hebeisen

Man wolle Risikopersonen und die wiedererlangten Freiheiten schützen, sagte Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg zu den neuen Massnahmen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Covid-Fälle nehmen unaufhaltsam zu. Auch wenn der Kanton Bern proportional zu seinen Einwohnerzahlen weniger stark betroffen ist als etwa die Waadt, Genf und Zürich, sprechen die nackten Zahlen eine deutliche Sprache: Am Mittwoch wurden 84 Fälle vermeldet, 30 allein in der Stadt Bern. In den letzten beiden Wochen haben sich pro Tag über 40 Menschen mit dem Virus neu angesteckt. Der Regierungsrat des Kanton Bern sieht sich zum Handeln gezwungen und verhängt ab nächsten Montag eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen. Beim Einkaufen braucht es neu in allen Läden eine Maske, ebenso in Museen, Theatern, Kirchen und Kinos. Beim Pendeln muss die Maske auch auf den Perrons und in den Unterführungen getragen werden – und nicht nur im Zug.