«Apropos» – der tägliche Podcast – Die vielen offenen Fragen um das gesunkene Boot im Mittelmeer Vor der griechischen Küste sank vorletzte Woche ein Fischerboot. Rund 750 Menschen auf der Flucht waren an Bord, über 500 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Nun hat das Ringen um die Wahrheit begonnen. Mirja Gabathuler Host Tobias Holzer Produzent , Raphael Geiger Gast , Mirco Keilberth Gast

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Das Schiff habe Hilfe abgelehnt, sagen die griechischen Behörden. Die griechische Grenzwache habe es zum Kentern gebracht, erzählen Überlebende. Nach dem Bootsunglück auf dem Mittelmeer stehen sich gegenläufige Aussagen gegenüber.

Wo liegt die Wahrheit? Was sagen die griechischen Behörden und die europäische Grenzschutzbehörde Frontex zu den Vorwürfen, dass sie dieses Unglück in Kauf nahmen? Ausserdem geht die aktuelle «Apropos»-Folge auch der Frage nach, warum sich die Menschen trotz der grossen Gefahren weiterhin auf die Reise über das Mittelmeer begeben – und was die Schleppernetzwerke damit zu tun haben. Zu Gast sind heute die «Süddeutsche Zeitung»- und «Tages-Anzeiger»-Korrespondenten Raphael Geiger in Athen sowie Mirco Keilberth in Tunesien. Moderiert wird die Sendung von Mirja Gabathuler.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.