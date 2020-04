Neues Forschungszentrum – Das Geschenk von Milliardär Wyss hat Tücken Der Mäzen Hansjörg Wyss behält sich vor, das Geld für die nach ihm benannte Forschungsinstitution in Bern nach drei Jahren zu streichen. Sophie Reinhardt

Im Dezember unterzeichnete Hansjörg Wyss, flankiert von Uni-Rektor Christian Leumann und Regierungsrat Christoph Ammann, die Verträge für das neue Umweltzentrum an der Uni Bern. Franziska Rothenbuehler

Es sei ein Geschenk an seine Heimatstadt. Mit diesen Worten unterzeichnete Milliardär Hansjörg Wyss im letzten Dezember den Vertrag über seine Schenkung an die Universität Bern, mit welcher ein neues Zentrum für Umweltwissenschaften gegründet werden soll. Es handle sich um die «grösste Spende einer Einzelperson», welche die Universität in ihrer Geschichte je erhalten habe, sagte damals die Universitätsleitung.