Zufriedene Schneesportbranche - Das Geschäft in den Schweizer Skischulen brummt

Abo Skilift Egg im Diemtigtal Der freundliche Herr Erb vom Generationen-Lift

Morgens Kühe versorgen, tagsüber Kinderängste heilen: Nun übergibt Godi Erb den Skilift Egg und sein Sportgeschäft auf der Grimmialp an Sohn Alex. Nach 45 Jahren, in denen sich so einiges verändert hat.