Wahlen in Heimiswil – Das Gemeinderatspräsidium strebte nur einer an Peter Widmer steht neu an der Spitze des Gemeinderats. Lange Zeit stellte die SVP das Präsidium. Nun gibt es eine Wende.

Peter Widmer erzielte bei den Gemeinderatswahlen das beste Resultat. Foto: PD

Peter Widmer von den Unabhängigen Wählern ist neuer Gemeinderatspräsident von Heimiswil. An der Gemeindeversammlung wurde er still gewählt. Gegenkandidaturen gab es keine. Das zeichnete sich bereits bei den Wahlen am 27. November ab. Der SVP-Präsident kündete schon damals an, dass seine Partei auf eine Kandidatur verzichten werde. Peter Widmer war bislang Vizegemeinderatspräsident und erzielte bei den Wahlen Ende November das beste Resultat. Er tritt die Nachfolge von Hans Ulrich Widmer (SVP) an. Dieser muss wegen der Amtszeitbeschränkung aufhören.

rsc

