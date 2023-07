Freud und Leid beim Hochlaufen

Im Moment mögen die Anstehzeiten an der Gurtenbahn noch gering sein. So oder so lohnt es sich, die Bahn links liegen zu lassen und den Berg hochzulaufen.

Kurz vor der Mittelstation warten auch dieses Jahr wieder die Sirup-Jungs, welche heuer allerdings keinen Sirup, sondern Eistee im Angebot haben. Kurz nach der Mittelstation steht wie jedes Jahr die Güsche-Bar bereit, wo es ab 14 Uhr Live-Konzerte gibt.

Aber Vorsicht: Es ist extrem düppig. Man sollte sich bei der Hydrierung also nicht alleine auf die Sirup-Jungs verlassen, sondern wenn möglich eine Flasce mitnehmen. (qsc)