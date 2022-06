Analyse zu Swiss Music Awards – Das gehört so nicht ins Fernsehen Die Übertragung der Swiss Music Awards hat 3+ erstaunliche Quoten beschert. Aber die zeigen nur die halbe Wahrheit. Martin Fischer

Loco Escrito bei seinem Auftritt an den Swiss Music Awards 2022. Foto: Swiss Music Awards

Eine Bitte vorweg: Behaltet die Swiss Music Awards (SMA) bei.

Auch in der Breitenwirkung sind die SMA kaum zu ersetzen, sie leisten zuverlässige PR-Arbeit für einheimische Musik: Neue Namen werden bekannt gemacht, neue Grössen gefestigt. Die Geschichte, die dieses Jahr um die dreifache Preisträgerin Joya Marleen, 19 Jahre alt, geschrieben wurde, ist nur in so einem Format möglich.